Argentina, Scaloni: «Di Maria? In campo chi è al meglio. E su Dybala...»

Lionel Scaloni, commissario tecnico dell’Argentina, ha parlato alla vigilia del match contro l’Olanda: le sue dichiarazioni

Lionel Scaloni, in conferenza, ha fatto il punto sugli infortunati dell’Argentina alla vigilia del match contro l’Olanda.

LE PAROLE – «Di Maria non si è allenato a pieno con il gruppo, ha fatto solo metà seduta. Oggi ci parlerò e vedremo cosa fare, in campo dovrà scendere chi è al meglio. Dybala? Non ha giocato perchè non ho ritenuto opportuno scendesse in campo. Sta bene, è in condizione e siamo felici del suo contributo».