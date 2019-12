Lionel Scaloni, commissario tecnico della nazionale argentina parla di Leo Messi: ecco le sue parole – VIDEO

Lionel Scaloni, commissario tecnico della nazionale argentina, parla della stella Messi. Ecco le sue parole sul numero 10 del Barcellona, non sempre decisivo con la sua nazionale.

«Messi per noi è soltanto un giocatore, un altro uomo. Siamo riusciti a non fare distinzioni con il resto del gruppo fuori dal campo. Ci rende orgogliosi perchè con i suoi compagni lavora duramente ogni giorno per forgiare quello che vogliamo essere».