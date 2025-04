Dall’Argentina alla Spagna, il mondo dello sport celebra Papa Francesco. I titoli dei quotidiani

Si è spento in mattinata Papa Francesco. L’annuncio arrivato dalla Santa Sede coinvolge anche il calcio, data la fede del pontefice, appassionato di pallone e tifoso del club argentino del San Lorenzo.

Dall’Argentina alla Spagna, la notizia della sua dipartita capeggia nelle home page dei quotidiani, anche sportivi.

Clarin in Argentina apre il proprio portale online con: “E’ morto Papa Francesco, l’argentino che ha trasformato la Chiesa”, mentre in Francia Le Parisien scrive: “Papa Francesco muore all’età di 88 anni. Fin dal momento in cui scelse il suo nome, Francesco si schierò dalla parte dei deboli. E durante tutto il suo pontificato, il 266° papa, scomparso lunedì 21 aprile, ha tentato di scuotere la Chiesa attraverso posizioni e dichiarazioni a tratti sensazionali”.

BILD in Germania sottolinea la sua perdita “un giorno dopo la benedizione pasquale”, in Spagna, Marca pubblica: “1936-2025. Muore Papa Francesco, appassionato tifoso del Ciclon”. “Il Papa è morto”. “Papa Francesco muore a 88 anni”, infine, il messaggio della BBC.