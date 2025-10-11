Argentina Venezuela 1-0: assist di Lautaro, Nico Paz è puro show. L’Albiceleste, già al Mondiale, si conferma in amichevole

In una serata dal sapore quasi estivo a Miami, un’Argentina in versione sperimentale ma non per questo meno dominante ha superato per 1-0 il Venezuela in un’amichevole di preparazione al prossimo Mondiale. A decidere la sfida dell’Hard Rock Stadium è stata una rete di Giovani Lo Celso, splendidamente innescato da Lautaro Martínez, ma gli occhi degli addetti ai lavori erano tutti per la prestazione maiuscola del giovane Nico Paz, talento del Como, rimasto in campo per tutta la partita.

Più che una partita equilibrata, quella andata in scena è stata una dimostrazione di forza dell’Albiceleste, un vero e proprio tiro al bersaglio. Anche senza la sua stella più luminosa, Lionel Messi, la squadra è stata padrona assoluta del campo, come testimoniano le statistiche impressionanti: un possesso palla schiacciante del 70% e ben 11 tiri nello specchiodella porta avversaria. Al contrario, il Venezuela è riuscito a produrre un solo, timido tentativo, e deve ringraziare le parate miracolose del suo portiere, Contreras, se il passivo non è stato più pesante.

Il gol che ha deciso l’incontro è arrivato intorno alla mezz’ora di gioco, frutto di una combinazione di alta qualità: Lautaro Martínez ha rifinito con precisione per l’inserimento sul centro-sinistra di Lo Celso, e il centrocampista del Betis è stato glaciale nel battere il portiere con il suo mancino. “El Toro” dell’Inter, schierato in coppia con Julián Álvarez per tutta la durata del match, è stato protagonista di una serata a due facce: generoso nel servire l’assist vincente, ma anche insolitamente sprecone sotto porta. Nel finale, in particolare, ha divorato due clamorose occasioni nella stessa azione, calciando in entrambe le circostanze addosso a un reattivo Contreras.

Chi invece ha convinto senza riserve è stato Nico Paz. Il giovane talento del Como ha giocato con coraggio e intraprendenza, illuminando la manovra offensiva con giocate di classe superiore. La sua ottima gara è stata impreziosita da un palo colpito con una velenosa conclusione dalla distanza, a un passo da un gol che sarebbe stato meritatissimo.

L’Argentina tornerà ora in campo per un’altra amichevole martedì 14 ottobre. L’appuntamento è fissato per l’una di notte (ora italiana) contro Portorico, per un altro test in vista dell’impegno mondiale.