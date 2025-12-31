Arnautovic Stella Rossa, l’ex Inter e Bologna delude in Serbia! Il presidente del club: «Mi aspettavo di più. Infortuni? Dovrebbe chiedersi da cosa dipendono»

Arnautovic Stella Rossa, l’ex Inter e Bologna delude in Serbia! Il presidente del club, Zvezdan Terzic, duro sulle sue condizioni e le aspettative

L’avventura di Marko Arnautović con la Stella Rossa non sta rispettando le premesse iniziali. I numeri – 4 gol e 5 assist in 950 minuti complessivi – non sono bastati a convincere il presidente Zvezdan Terzić, che ha espresso pubblicamente la propria insoddisfazione. L’attaccante austriaco, arrivato a parametro zero dopo la fine del contratto con l’Inter, aveva scelto Belgrado anche per una promessa fatta in passato a Sinisa Mihajlovic, ma l’impatto sul campo è stato frenato da continui problemi fisici.

Arnautović, 36 anni, ha firmato un contratto biennale con uno stipendio stimato intorno ai 2,5 milioni di euro netti a stagione. Tuttavia, i ricorrenti guai agli adduttori lo hanno costretto a saltare ben 15 partite ufficiali, incidendo pesantemente sul rendimento complessivo e sulla percezione del suo contributo alla squadra.

LE CRITICHE DEL PRESIDENTE – «Sì, mi aspettavo di più. È stato continuamente infortunato. Ma dovrebbe chiedersi perché si infortuna così spesso. Dipende dal sovrappeso o forse dalla sua alimentazione e dal suo stile di vita?».

L’ENTUSIASMO INIZIALE – «È un giocatore per cui la gente viene allo stadio. Sono fermamente convinto che tutti i nostri giocatori con Marko saranno migliori del 30% rispetto a prima».

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo