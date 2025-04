Arrigo Sacchi: «Ancelotti ha fallito al Real Madrid? Perché Florentino Perez guarda solo un reparto della squadra. Milan e Roma, telefonategli! Sarebbe un grande ritorno»

Carlo Ancelotti sembrerebbe avere i giorni contati al Real Madrid dopo l’uscita da campione in carica dalla Champions League. Su La Gazzetta dello Sport ragiona sul suo futuro Arrigo Sacchi, che l’ha avuto come giocatore al Milan e che è stato il suo maestro in panchina.

IL FALLIMENTO AL REAL – «D’accordo, ma guardiamo con quale squadra ha affrontato la stagione. Mille infortuni, tante partite giocate senza difensori di ruolo e un centravanti acquistato come se fosse un fenomeno e che però il fenomeno non l’ha fatto… Questa è la realtà. Lo dico perché conosco bene l’ambiente del Real Madrid e conosco anche il presidente Florentino Perez con il quale ho lavorato quando ero direttore tecnico del club. Grande dirigente, però troppo focalizzato sugli attaccanti. Pensi che io, per fargli comprare Sergio Ramos, mica uno qualunque, ho dovuto battagliare per tre mesi, perché lui, i difensori, neanche li guarda».

IL FUTURO DI ANCELOTTI – «Non so quello che vorrà fare Carletto. Mi pare che la Federcalcio brasiliana gli stia sotto da un po’ di tempo e la possibilità di giocarsi un Mondiale sulla panchina della Seleçao è allettante. In ogni caso, se fossi un dirigente del Milan o della Roma un colpo di telefono a Carletto lo farei: non costa nulla».

IL RITORNO IN ITALIA – «Diciamo che avrebbe un significato importante: direbbe che siamo entrati in un periodo di crescita e di sviluppo. Ma non so se il desiderio si realizzerà. Per adesso limitiamoci a sognare».