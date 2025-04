Arsenal, Merino in vista del Real Madrid: «Rimonta? L’hanno già fatto, ma noi andremo al Bernabeu per vincere»

Arsenal, Mikel Merino carica l’ambiente in vista del ritorno di Champions League contro il Real Madrid: «Al Bernabeu per vincere»

Mikel Merino, centrocampista dell’Arsenal, ha parlato a Cadena Ser in vista del ritorno del quarto di finale di Champions League tra gli inglesi e il Real Madrid al Bernabeu, con i Gunners che dovranno difendere il 3-0 dell’andata, in cui aveva segnato il terzo gol. Di seguito le sue parole.

NIENTE PAURA DEL REAL – «La possibile rimonta? L’hanno già fatto, vero? Noi andremo lì con la mentalità che è una partita aperta. Andiamo con la mentalità di vincere. Nel calcio si sono viste cose molto difficili, ecco perché abbiamo un rispetto assoluto non solo per il Real Madrid, ma per qualsiasi squadra che affrontiamo. Ci presenteremo nella nostra versione migliore e con tutta la voglia di vincere».

FEDELI ALL’IDENTITÀ – «La priorità è essere fedeli al proprio stile di gioco, dobbiamo rimanere quella squadra che ci ha permesso di arrivare fin qui. Abbiamo delle basi, dei principi, un modo di giocare e capire il calcio che dobbiamo seguire, che è quello che questa squadra ha fatto per tutta la stagione. Abbiamo molto rispetto per tutti i rivali, anche per il Real Madrid, ma ciò non toglie che non cercheremo di andare avanti con la nostra mentalità».

LA SERATA DI RICE – «La verità è che è stato un momento unico, soprattutto per lui. Per l’avversario, per l’importanza della partita. È un giocatore che è fatto per le grandi partite e, quando ne avevamo bisogno, è venuto in nostro aiuto. Siamo molto felici per lui».