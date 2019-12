Arsenal, Arteta ha scelto il suo staff: resta Ljungberg

Mikel Arteta ha scelto il suo staff che lo aiuterà nella prima esperienza da capo allenatore: all’Arsenal resta anche Ljungberg

Mikel Arteta sta per affrontare la sua prima gara da allenatore dell’Arsenal: l’ex centrocampista è stato scelto per rimpiazzare Emery, esonerato.

Come riportato dal sito ufficiale dei Gunners sono indicati i nomi che compongono lo staff dell’allenatore spagnolo. Freddie Ljungberg resta nel club londinese, come assistente di Arteta, affiancato da Albert Stuivenberg (ex vice di Van Gaal) e Steve Round.