Arsenal, Arteta: «Non posso garantire che nessun giocatore dell’Arsenal parta a gennaio»

Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, ha parlato di mercato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Luton.

PAROLE – «Noi vogliamo migliorarci sempre e aggiungere a ciò che abbiamo. Perciò non posso garantire che nessun giocatore dell’Arsenal parta a gennaio. Non posso dirlo in direzione Newcastle o in qualunque altro club».