Arsenal-Brentford, dopo l’errore l’assistente VAR Mason lascia la Premier

Arsenal-Brentford, dopo l’errore commesso nel match dello scorso 11 febbraio, l’assistente VAR Mason lascia la Premier

Come confermato da Sky Sport, l’assistente al VAR Lee Mason, reo di aver commesso un errore lo scorso 11 febbraio in occasione del match tra Arsenal e Brentford, ha firmato una risoluzione del contratto con la Premier League per mutuo accordo.

Cosa è successo in quell’occasione? Il gol del pareggio di Toney, arrivato al 74′, era in fuorigioco e sarebbe quindi stato da annullare, ma Mason non aveva tracciato le linee del caso per rilevare la posizione irregolare del giocatore, con la rete quindi convalidata regolarmente.