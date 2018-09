Arsenal-Everton: formazioni ufficiali e partita in diretta live – Premier League 2018/2019

Arsenal-Everton, 6ª giornata Premier League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Arsenal ed Everton si affronteranno alle 17 di oggi all’Emirates Stadium di Londra per la sesta giornata di Premier League. L’Arsenal arriva nel migliore dei modi alla sfida contro l’Everton. Infatti, dopo le prime due giornate di Premier in cui il club di Londra aveva subito due pesanti sconfitte (Arsenal–Manchester City 0-2; Chelsea–Arsenal 3-2), sono arrivate tra Europa League e campionato 4 vittorie di fila. L’Arsenal si trova attualmente in settima posizione a pari punti con Tottenham e Manchester United, ma a -6 dalla vetta di classifica dove si trovano Chelsea e Liverpool.

Un’eventuale vittoria oggi pomeriggio farebbe avvicinare sensibilmente l’Arsenal alla zona Champions. I Gunners si troveranno di fronte un Everton che arriva da una sconfitta interna contro il West Ham per 3-1. Una sconfitta decisamente inaspettata se consideriamo il fatto che il West Ham aveva raccolto 0 punti in 4 giornate. Per il resto l’Everton ha raccolto una vittoria e ben 3 pareggi. Una sconfitta oggi farebbe scivolare il club di Liverpool nella seconda parte della classifica.

Arsenal-Everton: diretta live e sintesi

Arsenal-Everton: formazioni ufficiali

Arsenal-Everton: probabili formazioni e pre-partita

Nessuna novità nell’Arsenal che non dovrebbe cambiare la formazione che si è vista settimana scorsa sul campo del Newcastle. In Europa League, contro il Vorskla, sono intatti arrivati ben 8 cambi nella formazione titolare con l’inserimento di Leno, Lichtsteiner, Holding, Torreira, Mkhitaryan, Elneny, Iwobi e Welback. Contro l’Arsenal dovrebbero partire dalla panchina Torreira e Mkhitaryan a causa di piccoli acciacchi. Probabile quindi l’impiego di Xhaka e di Guendouzi. Emery opta per un 4-2-3-1 con Cech tra i pali e Bellerin, Mustafi, Sokratis e Monreal in difesa. Nella mediana a due ci saranno Xhaka e Guendouzi, mentre nel reparto avanzato spazio a Ramsey, Aubameyang e Lacazette, punta centrale.

ARSENAL (4-2-3-1): Cech; Bellerin, Mustafi, Sokratis, Monreal; Guendouzi, Xhaka; Ozil, Ramsey, Aubameyang; Lacazette. Allenatore: Unai Emery.

Tra le file dell’Everton, l’allenatore Marco Silva può sorridere per i tanti recuperi nella formazione titolare. Oltre a Richarlison, tornato dopo le 3 giornate di squalifica per la testata nel match contro il Bournemouth, tornano anche Keane e Mina. Non ce la fanno, invece, Coleman, McCarthy, Jagielka e Gomes. Mister Silva conferma il 4-2-3-1 che vede Pickford in porta, Kenny, Holgate Zouma e Digne in difesa; Gueye, Schneiderlin in mediana; Walcott, Sigurdsson e Richarlison dietro l’unica punta Tosun. Gli unici ballottaggi riguardano soprattutto in difesa dove Keane potrebbe prendere il posto di uno tra Zouma e Kenny. In attacco, Niasse scalpita per togliere il posto a Tosun.

EVERTON (4-2-3-1): Pickford; Kenny, Holgate, Zouma, Digne; Gueye, Schneiderlin; Walcott, Sigurdsson, Richarlison; Tosun. Allenatore: Marco Silva.

Arsenal-Everton: i precedenti del match

Arsenal ed Everton scenderanno in campo alle ore 17 di oggi in una sfida che potremmo definire come un classico della Premier League. Infatti, Arsenal ed Everton fanno parte di quel gruppetto che non è mai retrocesso in Championship a partire dalla fondazione della Premier League nel 1992/93. 27 sono quindi le stagioni consecutive nella massima divisione inglese per il club di Londra e il club di Liverpool.

Le due squadre si sono incontrate ben 105 volte nel corso della storia sul campo dell’Arsenal (97 in Premier League, 7 in Football League Cup e 2 in FA Cup). Il totale è sbilanciato nei confronti dell’Arsenal che ha vinto ben 71 volte su 105. 17 son stati sia i pareggi e sia le sconfitte. Il primo confronto è avvenuto nel lontano 1905 quando, nella Division One, il Woolwich Arsenal vinse 2-1. Nello stesso anno è anche arrivata la prima vittoria dell’Everton che il 4 novembre del 1905 si impose per 2-1. Ben 7 di 17 vittorie dell’Everton sono arrivate prima degli anni ’40 del 900.

L’ultima vittoria dei Blues è del 20 gennaio 1996, occasione in cui l’Everton vinse 2-1. Da allora l’Arsenal ha vinto 20 volte, di cui 11 di fila. La miglior vittoria in casa dell’Arsenal è datata nella stagione 2004/05 quando i padroni di casa si imposero con uno schiacciante 7-0. Ma anche l’anno scorso la sfida terminò con un roboante 5-1. In generale però, il risultato più frequente di Arsenal-Everton è 1-0 (14 volte).

Arsenal-Everton: l’arbitro del match

Sarà l’arbitro Jonathan Moss di Sunderland a dirigere la sfida delle 17 tra Arsenal ed Everton. L’arbitro classe ’70 vive ora a Horsforth in West Yorkshire ed è membro della West Riding County Football Association. E’ a partire dal 2011 che Moss fa parte della selezione inglese di arbitri professionisti. In questa stagione ha già arbitrato 5 gare di Premier (una per giornata), nonché il Community Shield del 5 agosto tra Chelsea e Manchester City vinto per 2-0 dal club di Guardiola.

L’Everton ha incontrato l’arbitro di Sunderland in ben 23 occasioni con un totale di 8 vittorie, 11 sconfitte e 4 pareggi. Il primo incontro è datato nel 2010 quando l’Everton battè in FA Cup il Carlisle United per 3-1. L’ultimo è invece del 5 maggio 2018 quando l’Everton pareggiò in casa 1-1 contro il Southampton.

L’Arsenal ha incontrato Moss 18 volte con un bilancio spiazzante di 14 vittorie, 2 pareggi e solo 2 sconfitte. Il primo incontro è della stagione 2011/12 dove il club di Londra andò a vincere sul campo dell’Aston Villa per 2-1. L’ultimo, tuttavia, in FA Cup, ha visto l’Arsenal perdere 4-2 contro il Nottingham Forest il 7 gennaio 2018.

Arsenal-Everton Streaming: dove vederla in tv

Arsenal-Everton sarà trasmessa a partire dalle ore 17 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Football (canale 203 dello Sky Box, in HD 244), Sky Sport 1 (canale 201 dello Sky Box, in HD 242) e in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV.