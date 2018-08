Serie A 2018/2019, le partite trasmesse da DAZN: programma e orari

Esordio in Serie A da questa stagione per DAZN: ecco il calendario delle partite in esclusiva trasmesse dalla nuova piattaforma

Cresce sempre di più l’attesa per l’inizio della Serie A che prenderà il via tra dieci giorni. Sabato 18, difatti, andrà in scena la prima gara della stagione che metterà di fronte Chievo e Juventus, non una gara di cartello, ma l’occasione per assistere all’esordio di Cristiano Ronaldo in Italia. Non si farà attendere, però, il primo big match già in programma nella serata di sabato con la sfida tra Lazio e Napoli. Nel corso di questa stagione sono attese alcune novità e tra queste c’è l’esordio della nuova piattaforma televisiva DAZN.

Quest’ultima, facente parte del Perform Group, pur esordendo in Serie A quest’anno, è già presente in molti paesi del mondo e trasmette numerose competizioni sportive come Bundesliga, Premier League, Liga, Ligue 1, tennis, MLB, NFL e NHL. Agli utenti che decidono di abbonarsi, DAZN consente di assistere alla visione delle partite del campionato attraverso le smart Tv, gli smartphone, tablet e console di videogiochi senza l’installazione di parabole. E’ possibile accedere alla seguente pagina per scoprire come vedere oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B in streaming, live e on demand: CLICCA QUI PER ABBONARTI GRATIS PER UN MESE

La nuova piattaforma, durante l’asta per i diritti televisivi è riuscita ad aggiudicarsi l’esclusiva su tre gare per ogni giornata di Serie A, per un totale di 114 match, e tutta la Serie B. I pacchetti in cui sono stati divisi i diritti per le partite del campionato di Serie A sono tre. I primi due sono stati aggiudicati a Sky e comprendono il 70 per cento delle partite. Il terzo è di DAZN. La divisione è in base agli orari e non alle squadre e dunque ogni squadra finirà per giocare in uno degli slot riservati a DAZN o in quelli riservati a Sky. Le partite sono suddivise su tre giorni, in otto fasce orarie. Le prime tre giornate (19 agosto, 26 agosto, 2 settembre) seguiranno invece un orario estivo con partite contenute in due giorni, dalle 18 alle 20.30 e un solo anticipo del venerdì sera. Ecco la suddivisione delle partite della Serie A tra Sky e DAZN:

Sabato

ore 15.00 – SKY

ore 18.00 – SKY

ore 20.30 – DAZN

Domenica

ore 12.30 – DAZN

ore 15.00 – due partite su SKY e una su DAZN

ore 18.00 – SKY

ore 20.30 – SKY

Lunedì

ore 20.30 – SKY

La Lega Serie A ha reso noto quali partite verranno trasmesse da DAZN. Ecco il programma (al momento è stato comunicato solo l’elenco delle partite su DAZN delle prime tre giornate di Serie A):

1ª GIORNATA SERIE A

La prima giornata di campionato si gioca il weekend del 18-19 agosto. Il primo big match in esclusiva su DAZN sarà la sfida tra laziali e napoletani di sabato alle ore 20.30. Altra sfida tutta da seguire è il match d’esordio dell’Inter che domenica gioca contro il Sassuolo. A chiudere il tris della prima giornata c’è il ritorno in Serie A del Parma che ospita in casa l’Udinese.

Lazio-Napoli – sabato 18 agosto ore 20.30

Sassuolo-Inter – domenica 19 agosto ore 20.30

Parma-Udinese – domenica 19 agosto ore 20.30

2ª GIORNATA SERIE A

La seconda giornata di campionato si gioca il weekend del 25-26 agosto. Il Napoli è nuovamente protagonista su DAZN, sempre il sabato sera, questa volta però ospiteranno in casa il Milan. Gli altri due match della domenica sono Spal-Parma e Frosinone-Bologna.

Napoli-Milan – sabato 25 agosto ore 20.30

Spal-Parma – domenica 26 agosto ore 20.30

Frosinone-Bologna – domenica 26 agosto ore 20.30

3 ª GIORNATA SERIE A

Nella terza giornata si gioca anche il venerdì, ma il match tra Milan e Roma sarà su Sky. Su DAZN invece debutta la Juventus, nella partita di sabato sera contro il Parma. La domenica poi spazio a Fiorentina-Udinese e Chievo-Empoli.

Parma-Juventus – sabato 1 settembre ore 20.30

Fiorentina-Udinese – domenica 2 settembre ore 20.30

Chievo-Empoli – domenica 2 settembre ore 20.30