Arsenal, fiducia confermata a Emery: le parole dei dirigenti Gunners

Arsenal, confermata la fiducia a Emery dai dirigenti: «Crediamo che lui si l’allenatore giusto per cambiare le cose»

L’Arsenal è stato protagonista di un avvio di stagione non positivo. Come accade di consueto in questi ambiti, la colpa è sempre ascritta all’allenatore. Unai Emery è finito, per tale motivo, in mezzo ai dibattiti sui Gunners.

Tuttavia i dirigenti del club inglese, Raul Sanllehi e Vinai Venkatesham hanno rafforzato la posizione dell’allenatore. «Siamo delusi. Le cose devono migliorare e crediamo fortemente che Emery sia l’uomo giusto per cambiare rotta. Lavoriamo tutti intensamente dietro le quinte per cambiare le cose e siamo fiduciosi di potercela fare».