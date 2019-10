Arsenal, la panchina di Emery scricchiola. Mourinho in allerta

Arsenal, la panchina di Emery non sembra saldissima. José Mourinho nelle idee della dirigenza dei Gunners per subentrare

L’inizio di stagione dell’Arsenal non è stato dei più positivi. Quando le cose non vanno per il meglio, è noto, a rischiare è sempre l’allenatore. Per questo motivo, fa sapere The Sun, la panchina di Emery non è saldissima.

La testata inglese fa sapere che la dirigenza dei Gunners starebbe seriamente pensando a José Mourinho qualora il francese non riuscisse a svoltare l’annata.