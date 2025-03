Arsenal, Merino: «Calafiori è genuino, non ci scontriamo. Futuro? Ormai posso fare l’attaccante…»

Le parole di Mikel Merino, centrocampista spagnolo dell’Arsenal, sul suo rapporto con Riccardo Calafiori ed il futuro. I dettagli

Mikel Merino ha parlato a La Gazzetta dello Sport della sua stagione con l’Arsenal.

CALAFIORI – «Riccardo è un pezzo di pane e io vado d’accordissimo con lui. È un ragazzo meraviglioso, abbiamo un magnifico rapporto. Nell’Arsenal si muove più nella zona sinistra e quindi anche in allenamento non ci siamo ancora scontrati più di tanto, però sarebbe una bella battaglia».

FARE L’ATTACCANTE – «La domanda è per Arteta e per il nuovo direttore sportivo… Non so se è ufficiale, e comunque io non so niente… Però farò una cosa: gli chiederò un contratto da attaccante, guadagnano più soldi e ora mi toccano pure due ruoli».

CHAMPIONS LEAGUE – «Partita durissima. Ho affrontato tante volte il Real, ma la voglia è intatta. È una sfida storica per noi e abbiamo parecchia fame. Per ora abbiamo fatto una grande Champions, sia nella prima fase che contro il PSV. Il Madrid storicamente si sente in casa in questa competizione ma la fiducia non ci manca, dobbiamo crederci, siamo in ascesa».