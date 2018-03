Arsenal-Milan 1-1: risultato e cronaca in diretta live

Arsenal-Milan, ritorno ottavi Europa League 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Arsenal–Milan, scelte ufficiali: unica novità nell’Arsenal – rispetto alle indicazioni emerse alla viglia della gara – è l’impiego sul versante sinistro difensivo di Monreal e non di Maitland-Niles. Solo conferme in casa Milan: assetto interamente votato all’attacco, giocheranno insieme Suso, Calhanoglu, Silva e Cutrone. C’è anche Borini in formazione, esterno basso della linea a quattro proposta da Gattuso.

Arsenal-Milan 1-1: tabellino

MARCATORI: pt 36′ Calhanoglu, 39′ Welbeck rig

Arsenal (4-2-3-1): Cech; Bellerin, Mustafi, Koscielny (11′ pt Chambers), Monreal; Ramsey, Xhaka; Ozil, Wilshere, Mkhitaryan; Welbeck. A disposizione: Cech, Kolasinac, Elneny, Maitland-Niles, Iwobi, Nketiah. Allenatore: Arsene Wenger

Milan (4-4-2): G. Donnarumma; Borini, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Suso, Kessié, Montolivo, Calhanoglu; Silva, Cutrone. A disposizione: Storari, Musacchio, Zapata, Biglia, Bonaventura, Locatelli, Kalinic. Allenatore: Gennaro Gattuso

ARBITRO: Jonas Eriksson (Svezia)

Arsenal-Milan: diretta live e sintesi

39′ – PAREGGIO ARSENAL! Calcio di rigore regalato all’Arsenal per presunto contatto Rodriguez-Welbeck, che non può giustificare la concessione di un penalty: si incarica della battuta lo stesso Welbeck che spiazza Donnarumma

37′ – Donnarumma salva sul bolide di Ramsey!

36′ – VANTAGGIO MILAN! Che gol di Calhanoglu! Colpo improvviso dai venticinque metri del centrocampista turco, mezzo-esterno di rara potenza e precisione che non lascia scampo ad Ospina in estensione!

35′ – Tiro-cross di Suso: palla che esce alla destra di Ospina

33′ – Buona spinta di Borini: il suo cross per Cutrone viene letto in anticipo da Xhaka

30′ – Milan che ora deve alzare i ritmi e cercare la via del gol con maggiore costanza: senza almeno un gol il discorso qualificazione neanche si apre

26′ – Doppio passo e conclusione sul primo palo di Welbeck, attento Donnarumma ben posizionato nell’occasione

25′ – Break di Kessié ed assist per Calhanoglu, serie di finte e contro-finte e cross per Cutrone, palla sul corpo di Mustafi

20′ – Ozil per Mkhitaryan, stavolta è Romagnoli a spezzare la trama

18′ – Gran cross di Monreal per l’inserimento di Mkhitaryan, ottimo l’anticipo di Montolivo

17′ – Kessié cerca Cutrone in profondità, ma i giri non sono quelli giusti

14′ – Milan che appena può si riversa nella metà campo avversaria: l’Arsenal, dopo uno sbandamento iniziale, ora risponde azione su azione

11′ – Koscielny non ce la fa: al suo posto Chambers

9′ – Problemi per Koscielny: caduto male dopo il precedente colpo di testa, schiena dolorante

5′ – Sul seguente corner stacca Koscielny, palla alta

4′ – Rodriguez riesce ad opporsi ad un’iniziativa di Bellerin

1′ – Chance clamorosa per il Milan! Sovrapposizione di Borini ed assist per André Silva che manca un gol facile dall’interno dell’area di rigore: conclusione sull’esterno della rete

1′ – Partiti: via ad Arsenal-Milan!

Al Milan tocca l’impresa per continuare a percorrere la strada dell’Europa League: il tonfo di San Siro nella gara d’andata favorisce evidentemente l’Arsenal di Wenger, che potrà gestire uno 0-2 sul proprio campo. Per accedere ai quarti di finale il Milan dovrà vincere di due gol di scarto dal risultato di 1-3 in poi, o con tre gol di scarto. Tra pochi minuti via alla cronaca live con gli aggiornamenti in tempo reale su Arsenal-Milan.

Arsenal-Milan: formazioni ufficiali

Arsenal-Milan: probabili formazioni e pre-partita

Wenger sceglie il 4-2-3-1 come nella gara d’andata, probabile spazio alla schiera di trequartisti con Ozil, Wilshere e Mkhitaryan alle spalle del riferimento offensivo Welbeck. Gattuso punta invece – rispetto al suo 4-3-3 base – su un 4-4-2 a proiezione offensiva, nel tentativo di recuperare il doppio svantaggio: saranno Suso e Calhanoglu ad agire sulle corsie laterali, a supporto di due attaccanti, nello specifico dovrebbero essere Cutrone e André Silva, che si è finalmente sbloccato anche in campionato con il gol al Genoa.

Arsenal (4-2-3-1): Cech; Bellerin, Mustafi, Koscielny, Maitland-Niles; Ramsey, Xhaka; Ozil, Wilshere, Mkhitaryan; Welbeck. Allenatore: Arsene Wenger

Milan (4-4-2): G. Donnarumma; Borini, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Suso, Kessié, Montolivo, Calhanoglu; Silva, Cutrone. Allenatore: Gennaro Gattuso

Così l’allenatore dell’Arsenal Arsene Wenger nella conferenza stampa di presentazione del match: «Ci sono pressioni ma non mi sorprendono. Siamo i favoriti dopo il risultato d’andata ma dobbiamo scendere in campo fornendo la prestazione che ci si attende da noi, dobbiamo dare tutto. Ci siamo allenati oggi, sono tutti a disposizione a parte Lacazette. Mkhitaryan? Si sta ambientando bene. Ha grande qualità e sono felici ma non sono sorpreso. Wilshere? Spero possa andare in Nazionale. Non so se rinnova. Ha un contratto in scadenza e a fine stagione sarà libero di andare via. Io vorrei che restasse all’Arsenal e per questo gli abbiamo presentato una proposta per il rinnovo: spero che resti. L’Europa League non è la Champions? Tutti vorremmo essere in Champions ma anche in questa competizione ci sono grandi squadre come Milan, Atletico Madrid, Borussia, ecc. Vincendo ci sono più opportunità di vincere le partite successive, dobbiamo vincere anche domani».

Le parole del tecnico rossonero Gennaro Gattuso: «Non andremo a fare una Pasquetta. Spero in una gara diversa dall’andata. Siamo nati pronti, è difficile ma nel calcio e nello sport non c’è cosa più bella di sovvertire i pronostici. Hanno grande qualità, non li abbiamo mai sottovalutati. Sappiamo che sarà difficile, a San Siro ci hanno devastati nel primo tempo sotto tutti i punti di vista. Per la maglia che indossiamo, abbiamo il dovere di provarci».

Arsenal-Milan: i precedenti del match

La storia dei precedenti tra Milan ed Arsenal sorride agli italiani: due qualificazioni ad uno è il bilancio in favore dei rossoneri. Il primo doppio confronto risale al 1995 per l’assegnazione della Supercoppa Europea, ai tempi da disputare in doppia sfida di andata e ritorno: 0-0 in Inghilterra, poi Boban e Massaro alla Scala del calcio per il 2-0 che concesse la coppa al Milan. Gli altri due precedenti sono in chiave Champions League, entrambi validi per gli ottavi di finale: nell’edizione 2007-08 a passare fu l’Arsenal, che dopo lo 0-0 di Milano trovò la qualificazione ai quarti grazie al 2-0 di Londra firmato Fabregas e Adebayor, clamoroso l’epilogo dell’ultimo doppio scontro nell’edizione 2012-13. Il poker rifilato dal Milan all’Arsenal nella prima tornata pareva mettere al riparo la qualificazione da ogni colpo di scena, puntualmente sfiorato nella gara di ritorno: 3-0 per l’Arsenal ed occasioni finali per centrare quelli che sarebbero stati miracolosi tempi supplementari. Primo faccia a faccia invece in Europa League: la gara d’andata ha sorriso agli inglesi.

Arsenal-Milan: l’arbitro del match

Dirige lo svedese Jonas Eriksson, fischietto classe 1974, arbitro Fifa dal 2002. Nessun precedente stagionale con Arsenal e Milan, per lui si tratta della prima gara in Europa League dopo le quattro dirette in Champions League, una delle quali ha interessato un club italiano: la Roma, in occasione della roboante vittoria ottenuta sul Chelsea con il risultato di 3-0.

Arsenal-Milan Streaming: dove vederla in tv

Arsenal-Milan sarà trasmessa a partire dalle ore 21.05 in diretta sulle frequenze satellitari di Sky Sport (canali Sky Sport 1 e Sky Calcio 1, anche in HD) e in chiaro su TV8. Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go.