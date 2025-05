Arsenal alla ricerca di una punta: ecco i due nomi in cima alla lista dei desideri di Arteta

L’Arsenal è alla ricerca di una nuova punta per la stagione e i Gunners hanno messo nel mirino due profili: ecco di chi si tratta

L’Arsenal è alla ricerca di un centravanti affidabile in vista della prossima stagione, e secondo quanto riportato da The Athletic attraverso il giornalista David Ornstein, la scelta sembrerebbe essersi ristretta a due nomi: Benjamin Sesko del RB Lipsia e Viktor Gyokeres dello Sporting Lisbona, due nomi anche nel mirino della Juve per sostituire Vlahovic, altro giocatore a cui i Gunners sono interessati. Le difficoltà riscontrate durante l’anno, con infortuni a ripetizione nel reparto offensivo – Kai Havertz su tutti – hanno spesso costretto Mikel Arteta a soluzioni di emergenza, arrivando persino a schierare Mikel Merino fuori ruolo nel cuore dell’attacco. Per questo, la dirigenza londinese ha deciso di muoversi con decisione sul mercato, focalizzandosi su due profili giovani ma già molto prolifici.

Entrambi i giocatori vengono seguiti con attenzione, ma non è ancora chiaro quale dei due sia il favorito per guidare l’attacco dei Gunners. «Sembra che l’Arsenal stia decidendo tra Benjamin Sesko e Viktor Gyökeres come obiettivo principale in attacco», ha spiegato Ornstein, sottolineando come la valutazione sia influenzata da diversi fattori. In termini di numeri, Gyokeres è reduce da una stagione straordinaria: 49 gol complessivi, di cui 39 solo in campionato con lo Sporting. Sesko, dal canto suo, ha chiuso l’annata con 21 reti, un bottino notevole considerando l’andamento altalenante del Lipsia. La scelta dell’Arsenal dovrà ora tenere conto non solo dei numeri, ma anche di costi, caratteristiche tecniche e disponibilità dei club di appartenenza a trattare.