Arsenal, ora la panchina di Emery traballa. Ecco chi può sostituirlo

Arsenal, la panchina si Emery non è più salda: pesa la sconfitta di Leicester. Luis Enrique uno dei papabili sostituti

Con la sconfitta rimediata, in maniera netta, contro il Leicester, la posizione di Unai Emery sulla panchina dell’Arsenal si è piuttosto inguaiata. Adesso la sua posizione nel club Gunners non è più così salda.

Per tale motivo iniziano a circolare i nomi dei possibili sostituti. El Confidencial rivela che gli inglesi avrebbero già avviato i contatti con Luis Enrique. Potrebbe essere l’esperienza oltremanica quella utile per far ricominciare il lavoro dello spagnolo.