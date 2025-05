Eliminazione dell’Arsenal dalla Champions, Arteta non ci sta: «Siamo i migliori della competizione, guardo le statistiche»

Eliminazione dell’Arsenal dalla Champions, Arteta non ci sta. Le parole del tecnico dei Gunners in conferenza stampa

Non va giù, in casa Arsenal l’eliminazione dalla semifinale di Champions League per mano del Psg e a ribadirlo è Mikel Arteta che in vista del big-match contro il Liverpool di campionato, ha parlato ancora in merito all’eliminazione dalla massima competizione europea.

Come ripetuto già nel post partita, infatti, il tecnico in conferenza ha detto: «Ho detto che siamo stati la miglior squadra in Champions? Al cento per cento. Sto guardando tutte le statistiche e quando si esaminano le statistiche importanti che normalmente offrono la piattaforma migliore per vincere le partite di calcio, è chiarissimo chi è stato il migliore. Ma non è una questione di probabilità di vittoria o di cosa sei riuscito a fare, si tratta in realtà di far sì che accada e che conti».

A queste parole, il tecnico ha poi aggiunto due riflessioni inerenti alla Premier e al match contro il Liverpool. Le parole raccolte dalla BBC.

PREMIER – «Con i punti che abbiamo accumulato nelle ultime stagioni, avremmo potuto vincere due titoli di Premier League. Quindi sapete quanto siamo vicini a vincere. Raccogliamo numeri che ci faranno vincere i titoli».

LIVERPOOL – «Meritano il titolo. Sono stati la squadra migliore e la più costante. Ciò che Arne e lo staff tecnico hanno fatto è stato affascinante e se lo meritano pienamente. Questo è lo sport e quando qualcuno è più bravo, bisogna applaudirlo e accettarlo, e cercare di raggiungere quel livello».