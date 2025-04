Arsenal PSG, la sfida tra Arteta e Luis Enrique nel segno di Guardiola: i due eredi di Pep con l'obiettivo finale - Calcio News 24

Mikel Arteta e Luis Enrique si affrontano in semifinale di Champions League che la Gazzetta dello Sport presenta Arsenal PSG come quella tra due eredi diretti di Pep Guardiola, con un’identità calcistica forgiata a Barcellona e ispirata al 4-3-3 di scuola blaugrana. Arteta, ex vice di Pep al City, ha modellato l’Arsenal con una filosofia simile, ora evoluta in un 4-1-4-1 flessibile e tecnico, mentre Luis Enrique rivendica per sé l’autentica eredità del Barça, applicandola a un PSG dinamico e creativo, in cui i terzini spingono e l’attacco ruota attorno al talento puro.

Entrambi cercano di portare per la prima volta il loro club sul tetto d’Europa, guidati dalla stessa ossessione per la perfezione e la convinzione nei propri mezzi. Arteta vuole dimostrare che l’Arsenal può finalmente superare i suoi limiti storici, Luis Enrique spinge il PSG verso la consacrazione definitiva. A unirli, l’ambizione di essere considerati i veri successori del maestro Guardiola.