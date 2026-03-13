Arsenal, blindati Rice e Timber: trattative in corso per i rinnovi di contratto. A che punto siamo e cosa filtra in casa Gunners

Arsenal, blindati Rice e Timber: trattative per i rinnovi di contratto. Qual è la situazione aggiornata sui due giocatori dei Gunners

L’Arsenal, sotto la sapiente e attenta guida di Mikel Arteta, sta gettando basi sempre più solide per confermarsi ai vertici del calcio inglese ed europeo per gli anni a venire. Per raggiungere questo ambizioso traguardo, la priorità assoluta della dirigenza non è solo il mercato in entrata, ma la conferma a lungo termine dei propri elementi di spicco.

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Trattative aperte: le situazioni di Rice e Timber

Stando alle ultime e insistenti indiscrezioni d’Oltremanica, l’Arsenal è attualmente in fitte trattative per raggiungere un accordo definitivo volto al rinnovo dei contratti di due pedine fondamentali. Il primo nome in cima alla lista è quello di Declan Rice.

Al suo fianco, la società è attivamente impegnata anche a prolungare l’accordo con Jurrien Timber.

L’ottimismo filtra da Londra e il report della BBC

La situazione ambientale e contrattuale appare estremamente serena e costruttiva. Come riportato da Sami Mokbel della BBC, il centrocampista inglese è profondamente felice della sua esperienza al club e sta conducendo in prima persona le trattative per il suo nuovo contratto con l’Arsenal. Le indiscrezioni confermano che tutte le parti in causa sono estremamente ottimiste sulla felice e rapida conclusione delle negoziazioni.

Il percorso societario tracciato da Saka

Questa doppia, vitale e imminente mossa strategica segue una precisa linea societaria, già tracciata con successo a partire dallo scorso anno. Rice e Timber sono infatti i prossimi due nomi in lizza per mettere nero su bianco il proprio futuro nella capitale inglese, seguendo le illustri orme di Bukayo Saka. La firma dell’esterno aveva infatti rappresentato il primo grande tassello di un progetto a lungo termine che l’Arsenal intende ora blindare definitivamente.