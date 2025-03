Arsenal, dopo 3 mesi ecco il grande ritorno in vista del Real. Il giocatore sui social: «Ciao di nuovo»

Punta il ritorno in campo per la sfida di Champions League contro il Real Madrid Bukayo Saka, che nelle scorse ore ha pubblicato sui social una foto per accompagnare la ripresa degli allenamenti

«Ciao di nuovo». Esordisce così in un post sui social Bukayo Saka, esterno dell’Arsenal di rientro dall’infortunio. Il giorcatore inglese, fuori dallo scorso dicembre per uno strappo al tendine del ginocchio, ha pubblicato sui propri social una foto accompagnata da questa didascalia per la ripresa degli allenamenti.

L’obiettivo di Saka diventa rientrare in tempo per le sfide cruciali contro Fulham ed Everton in campionato, ma sopratutto contro il Real Madrid nei quarti di finale di Champions League, con l’andata prevista l’8 aprile all’Emirates Stadium.

Anche l’allenatore Mikel Arteta ha confermato che il club ha aumentato gradualmente il carico di lavoro del 23enne durante la sosta per le nazionali, per averlo al top nel rush finale della stagione.