Arsenal, Saliba rinnova fino al 2030: il difensore francese resta a Londra, niente Real Madrid

Arsenal, ufficiale il rinnovo di Saliba fino al 2030: il centrale francese blinda il suo futuro a Londra. I dettagli

L’Arsenal ha ufficializzato il rinnovo di contratto di William Saliba, difensore centrale francese classe 2001, considerato uno dei pilastri della retroguardia dei Gunners. Il nuovo accordo, firmato fino al 30 giugno 2030, mette fine a settimane di indiscrezioni e conferma la volontà del club londinese di blindare uno dei suoi talenti più preziosi.

L’annuncio è stato anticipato da un video pubblicato sui canali ufficiali dell’Arsenal, dal tono ironico e al tempo stesso emozionante. Nelle immagini alcuni tifosi Gooners discutono del futuro del giocatore, fino all’intervento del tecnico Mikel Arteta, allenatore spagnolo alla guida dei Gunners dal 2019, che rivolgendosi direttamente al difensore esclama: “Dai, Wilo, facciamolo. Tante persone ti stanno aspettando in questo momento”. Poco dopo, la scena culmina con la firma del contratto da parte di Saliba.

Il momento è stato accompagnato da sorrisi e abbracci, con Arteta che ha ringraziato il suo giocatore in francese con un sentito “Merci beaucoup”. Un dettaglio che ha sottolineato il legame speciale tra l’allenatore e il giovane centrale, arrivato a Londra nel 2019 dal Saint-Étienne e ormai diventato un punto fermo della squadra.

Nelle ultime ore erano circolate numerose voci di mercato che ipotizzavano un possibile assalto del Real Madrid, sempre attento ai migliori talenti europei. Prima del rinnovo, infatti, Saliba era legato all’Arsenal fino al 2027, una scadenza che aveva alimentato i rumors su un suo futuro lontano dall’Emirates Stadium. Con la firma fino al 2030, il club inglese ha voluto lanciare un messaggio chiaro: il difensore francese non è in vendita.

Il prolungamento di contratto rappresenta una mossa strategica per l’Arsenal, che punta a consolidare la propria competitività in Premier League e in Champions League. Saliba, grazie alla sua fisicità, velocità e capacità di lettura del gioco, è considerato uno dei migliori difensori della sua generazione e un elemento imprescindibile per il progetto tecnico di Arteta.

Con questo rinnovo, i Gunners blindano il futuro della loro difesa e i tifosi possono continuare a sognare con uno dei giocatori più amati e rappresentativi della rosa.