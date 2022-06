Arsenal, UFFICIALE l’arrivo del giovane Marquinhos dal Sao Paulo

L’Arsenal ha confermato l’ingaggio del 19enne attaccante brasiliano Marquinhos dal Sao Paulo: il comunicato ufficiale

L’Arsenal, con un comunicato, ha confermato l’ingaggio del 19enne Marquinhos.

IL COMUNICATO – «Il giovane nazionale brasiliano, nome completo Marcus Vinicius Oliveira Alencar, si è sviluppato attraverso il sistema giovanile del San Paolo, entrando nella rosa della prima squadra e facendo il suo debutto a 18 anni lo scorso luglio.

Marquinhos ha collezionato 33 presenze in prima squadra durante il suo periodo con il San Paolo e ha fatto parte della squadra che ha vinto il Compeonato Paulista nel 2021.

Il giovane attaccante, che ha rappresentato il Brasile a livello under 16 e under 17, si recherà a Londra dal Brasile nelle prossime settimane per unirsi ai suoi nuovi compagni di squadra per il ritiro pre-stagionale.

Tutti all’Arsenal danno il benvenuto a Marquinhos nel club.

Il trasferimento è subordinato al completamento degli iter normativi».