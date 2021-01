Arthur: «Ronaldo o Messi? Ognuno ha il suo modo di dimostrare la sua leadership»

Arthur ha concluso la sua avventura a Barcellona con Leo Messi ed ha iniziato la sua storia bianconera con CR7: le sue parole sui due fuoriclasse

Arthur non sceglie tra Messi e Cristiano Ronaldo. Intervistato dal canale Desimpedidos parla dei due fuoriclasse. Le parole riportate da Ilposticipo.it.

RONALDO O MESSI – «Ognuno ha il suo modo di dimostrare la sua leadership. Leo lo fa attraverso i gesti, anche se da fuori non si direbbe. Molta gente pensa che non sia così, ma in campo lo dimostra quando riceve il pallone, con quella voglia di segnare e di vincere la partita. È un qualcosa a cui si fa caso».