Ascoli, Beretta: «Pensavamo di avere la partita in pugno. Contento per il gol» – VIDEO

Giacomo Beretta, attaccante dell’Ascoli, ha parlato in zona mista dopo la sconfitta rimediata a Marassi contro il Genoa

(-dal nostro inviato a Genova, Alessio Eremita) L’Ascoli esce battuto ma a testa alta dal confronto in Coppa Italia contro il Genoa. A parlare in zona mista tocca a Giacomo Beretta, attaccante bianconero, che è andato in gol a Marassi. Le sue parole.

«Sono molto felice per il gol, dopo otto lunghi mesi sono tornato in campo, e tutti abbiamo fatto una bella prestazione. Siamo venuti qui a fare la nostra gara, l’abbiamo fatta, ma purtroppo quando sembrava che la gara fosse in pugno abbiamo preso il secondo e terzo gol: al netto di ciò tutti abbiamo giocato bene, dimostrando che qui possiamo starci»