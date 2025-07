Calciomercato Inter, i nerazzurri sognano il grande colpo Asensio per l'attacco. Ecco le ultime novità - Calcio News 24

Calciomercato Inter: Asensio nel mirino nerazzurro per rinforzare ulteriormente la squadra. Ecco le ultime novità

Nel panorama del Calciomercato Inter, spunta un nome di grande prestigio: Marco Asensio. Stando a quanto riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, i vertici dell’Inter avrebbero messo gli occhi sull’esterno spagnolo, ex stella del Real Madrid. L’ipotesi di un trasferimento a Milano – dopo il suo trasferimento al Paris Saint-Germain – sta prendendo forma con sempre maggior concretezza.

Secondo la rosea, il calciomercato Inter sta sondando il terreno per portare Asensio in Serie A già nella sessione estiva: l’operazione andrebbe a inserirsi nel contesto di un mercato ambizioso, volto a rafforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Il club nerazzurro, sempre attento alle occasioni di prestigio, valuterebbe un prestito con diritto di riscatto, ipotesi gradita da entrambe le parti perché limita i rischi economici e offre flessibilità.

Asensio – classe 1996 – porta con sé il blasone di chi ha vinto tutto con la casacca blanca: numerosi campionati spagnoli, Champions League e persino qualche trofeo internazionale con la Spagna. La sua poliedricità tattica lo rende un jolly prezioso: può agire sugli esterni o accentrarsi alle spalle della punta, garantendo dribbling, inserimenti e qualità nelle conclusioni. Proprio per questo, nel Calciomercato Inter, rappresenterebbe un innesto di grande valore.

La parte tecnica del trasferimento prevede alcune condizioni da valutare: l’ingaggio attuale di Asensio è elevato e l’Inter dovrebbe trovare un accordo sulle modalità di pagamento, magari con il supporto di sponsor o formule virtuose. Inoltre, servirà convincere il PSG: per i francesi, Asensio non è un esubero, ma il giocatore è desideroso di ritrovare maggiore continuità, elemento essenziale per ambire a un posto nel giro della nazionale spagnola.

Dal punto di vista tattico, l’arrivo del 27enne iberico aggiungerebbe profondità alla rosa nerazzurra, aumentando le soluzioni offensive e offrendo a Chivu la qualità necessaria per competere su più fronti. Il tecnico apprezza i giocatori capaci di occupare più ruoli e con visione di gioco: Asensio si adatterebbe perfettamente al 3‑5‑2 o al 3‑4‑2‑1 spesso utilizzati dalla Beneamata.

Infine, il “peso mediatico” dell’operazione sarebbe notevole: la firma di un giocatore di livello internazionale darebbe slancio all’immagine del club, rafforzando l’appeal verso tifosi, sponsor e mercati stranieri. Il Calciomercato Inter vivrebbe così un’accelerazione, con Asensio come nome ad alto profilo in grado di segnare un cambio di passo.

In definitiva, quell’ipotetico, ma concreto, incontro tra calciomercato Inter e Asensio – secondo La Gazzetta dello Sport – potrebbe rappresentare una mossa vincente. Il club nerazzurro punterebbe infatti a un colpo che coniughi classe, esperienza e qualità tecnica: tre ingredienti perfetti per alzare l’asticella e puntare in alto nella prossima stagione.