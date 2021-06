Ashley Young Aston Villa, accordo vicino: visite mediche con gli inglesi

Ashley Young sarà presto un nuovo giocatore dell’Aston Villa: visite mediche e firma per l’esterno dell’Inter

Dall’Inghilterra sono sicuri. Ashley Young è vicinissimo a diventare un nuovo giocatore dell’Aston Villa, club in cui ha militato dal 2007 al 2011.

Come riporta Sky Sport UK l’esterno inglese strarebbe già sostenendo le visite mediche prima di firmare un contratto di un anno che potrebbe essere esteso al 2023 con i Claret & Blue. Un altro addio dunque per l’Inter in un’estate che sa di rivoluzione per la squadra nerazzurra.

