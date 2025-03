Feyenoord Inter, le parole di Asllani nel post gara: «La Champions è un obiettivo. Sappiamo di essere una squadra forte»

Feyenoord Inter, le dichiarazioni di Asllani nel post partita: «La Champions è un obiettivo. Sappiamo questo»- Le parole del nerazzurro

Al termine di Feyenoord Inter, match d’andata degli ottavi di Finale di Champions League, Kristjan Asllani ha parlato così ai microfoni di Sky Sport. Il centrocampista, titolare oggi e poi sostituito da Calhanoglu a circa 10 minuti dalla fine del match, si è espresso sulle ambizioni della squadra nerazzurra nella competizione europea. L’Inter dopo la vittoria di oggi per 0 a 2, ospiterà gli olandesi a San Siro il prossimo 11 marzo. Le parole:

SULLA POSSIBILITÀ DELL’INTER DI ANDARE AVANTI FINO IN FONDO IN CHAMPIONS LEAGUE? – «Sicuramente questo è un obiettivo, non bisogna nasconderci. Sappiamo di essere una squadra forte però è dura perché ci sono altre squadre forti, quindi… Però penso che sarà un bel cammino, ora dobbiamo pensare al campionato e poi dobbiamo pensare di battere di nuovo il Feyenoord in casa».