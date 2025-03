Asllani pre Feyenoord Inter: «Loro sono molto forti. Modulo innovativo? Inzaghi ha proposto questa cosa e...»

Asllani a Inter Tv: «Dobbiamo non pensare al ritorno, daremo il massimo! Cambio modulo? Siamo pronti…» Le parole del centrocampista

Intervenuto nel corso del pre partita di Feyenoord Inter, Kristjan Asllani, centrocampista nerazzurro ha parlato cosi ai microfoni di Inter Tv.

SUL MATCH- «È tanto importante, non dobbiamo pensare che c’è anche il ritorno ma pensare a dare col massimo in questa partita. Il Feyenoord è una squadra molto forte, in casa sappiamo tutti i risultati che ha fatto. Dobbiamo entrare in campo con la giusta determinazione e dare il massimo»

POSSIBILE CAMBIO MODULO- «Sappiamo il modulo con cui abbiamo sempre giocato, poi se ci saranno dei cambiamenti lo dirà il mister. Noi comunque siamo pronti»