Torino, Asllani fa mea culpa: il gesto e le parole dopo il rigore sbagliato col Lecce

Torino, Asllani fa mea culpa post Lecce e si assume la “responsabilità” ai microfoni dopo il triplice fischio, vediamo il gesto e le parole del 2002

Kristjan Asllani ci mette la faccia e fa un, doveroso, mea culpa. Lo Stadio Via del Mare si è rivelato (ancora una volta) un teatro degli orrori per il Torino di Marco Baroni. Non fa eccezione il centrocampista ex Inter, autore di una gara decisamente sottotono. Una delle – inutile girarci intorno – peggiori performance della sua carriera e che, forse, gli vale persino il “titolo” peggiore in campo; con un ventaglio di possibilità sul voto da conferirgli in pagella che si estende tra il 4 e il 4.5. Oltre aver fallito nel tentativo di incidere la sua impronta sul match, l’albanese ha in particolar modo sbagliato il rigore del possibile 2-2 proprio nel finale della gara. Una conclusione moscia e sbilenca, facile preda del portiere dei salentini Falcone. Insomma, una delle più classiche “giornate no” per Asllani, che subito dopo il triplice fischio ha colto l’occasione per presentarsi ai microfoni di DAZN per scusarsi con tifosi (e compagni) granata. Un gesto di profonda umiltà e consapevolezza, chissà se propedeutico per la crescita – umana e professionale – del giovane classe 2002 dalle dubbie qualità ancora per buona parte inespresse. Un passaggio delle dichiarazioni dopo Lecce Torino:

ASLLANI DOPO LECCE TORINO – «Sono voluto venire io ai microfoni perché mi voglio assumere le responsabilità. Poi certo, non possiamo buttare via in questo modo i primi 20-30 minuti. Nel 2° tempo siamo entrati in campo aggressivi, volevamo ribaltare la partita. Poi è capitato il rigore, ho calciato malissimo. Eppure non mi era mai capitato di sbagliarne uno. Chiedo scusa a tutta la squadra, i rigori si possono sbagliare, ma mi assumo la responsabilità»

LEGGI ANCHE – Pagelle Lecce Torino 2-1: ecco i TOP-FLOP e i voti della partita