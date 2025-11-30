Torino News
Pagelle Lecce Torino 2-1: ecco i TOP-FLOP e i voti della partita
I voti, i top e i flop del match valido per la 13ª giornata del campionato di Serie A 2025/26: pagelle Lecce Torino
Al Via del Mare, il Lecce batte il Torino per 2-1 nel match che apre il sipario sulla domenica della tredicesima giornata di Serie A. Primo tempo segnato da un micidiale uno-due salentino: la sfida si sblocca infatti al 20′ quando Coulibaly insacca di testa su angolo, e due minuti dopo Banda raddoppia, sfruttando un ritardo di Pedersen. Baroni reagisce al 37′ con il cambio tattico Gineitis (5.5) per Zapata (6), il cui colpo di testa viene neutralizzato da un miracolo di Falcone (7): è la prima di una serie di ottime parate inanellate dal portiere di casa
Nella ripresa, il Toro accorcia le distanze al 57′: un’iniziativa di Vlasic libera Adams, il cui destro deviato si infila in rete a sugellare il 2-1. Baroni tenta il tutto per tutto con una girandola di cambi (Ngonge, Lazaro, Masina e Aboukhlal), ma l’episodio decisivo arriva all’87’. L’arbitro Mariani viene richiamato al VAR e assegna un calcio di rigore per un fallo di reazione di Tete Morente su Coco. Sul dischetto si presenta Asllani (4, il peggiore), ma il suo destro debole e poco angolato viene parato da uno strepitoso Falcone, blindando il risultato finale. Nonostante il forcing sabaudo negli ultimi minuti, il triplice fischio sancisce la vittoria del Lecce per 2-1. Vediamo i voti, i top e i flop del match valido per la 13ª giornata del campionato di Serie A 2025/26: pagelle Lecce Torino
TOP LECCE TORINO: Berisha
FLOP LECCE TORINO: Asllani
Lecce (4-2-3-1): Falcone 7; Danilo Veiga 5.5; Gaspar 6.5; Tiago Gabriel 6; Gallo 6; Ramadani 6; Coulibaly ; Pierotti 5.5 (dal 65’ Tete Morente 5); Berisha 7.5 (dall’82 Kaba SV); Banda 7.5 (dal 65’ Sottil 6); Stulic 5 (dal 92’ Ndaba SV). All.: Di Francesco 7
Torino (3–5-1-1): Israel 5.5; Tameze 5 (dal 60’ Ngonge 5.5); Maripan 5.5; Coco 6; Pedersen 5.5 (dal 70’ Lazaro 5.5); Casadei 5; Asllani 4; Gineitis 5.5 (dal 37’ Zapata 6); Nkounkou 6 (dal 70’ Masina 5.5); Vlasic 6 (dal 70’ Aboukhlal 6); Adams 7. All.: Baroni 4.5
