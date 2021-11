Asse di mercato Inter Ajax: i club pensano a un incredibile scambio

L’Inter e l’Ajax starebbero pensando a uno scambio di calciatori che concludere già nella finestra di gennaio

Il futuro di Christian Eriksen pare essere sempre più incerto. Il danese, che in questo momento è fermo per gli ormai noti problemi al cuore, è impossibilitato a tornare a giocare in Italia se non verrà tolto il defibrillatore sottocutaneo. Se vorrà riprendere l’attività agonistica in queste condizioni, il centrocampista dovrà scegliere mete differenti come Inghilterra e Olanda.

È da quest’ultimo paese che potrebbe arrivare una proposta allettante per giocatore e società. Secondo quanto riportato da Tuttosport, non è da escludere che l’Ajax possa offrire il cartellino di Onana all’Inter (le parti hanno comunque già trovato l’accordo per giugno) per riportare in Eredivisie Eriksen. i due club aspettano che il giocatore riceva l’ok per poter tornare ad allenarsi, poi avvieranno eventualmente il discorso.

