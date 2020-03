Assemblea Figc: Gravina convoca la riunione per il 26 marzo

Oggi si è svolta una riunione della Figc per stabilire un comitato anti-crisi. La nuova assemblea sarà il 26 marzo

Nella giornata di oggi la Figc si è riunita per un’assemblea per stabilire un piano anti crisi da sottoporre al Governo. Una nuova riunione si svolgerà il 26 marzo, come si legge nel comunicato.

«Il presidente Gravina ha convocato per giovedì 26 marzo un’altra riunione con tutte le componenti federali (compresi calciatori, allenatori e arbitri), alla quale ne seguiranno altre, “per stabilire il percorso comune da intraprendere per il bene del calcio italiano”».