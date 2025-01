Aston Villa-Celtic: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Villa Park la sfida di Champions League Aston Villa-Celtic: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al Villa Park di Birmingham si giocherà la gara valevole per l’8ª e ultima giornata del girone di Champions League tra Aston Villa-Celtic. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Aston Villa (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Mings, Digne; Kamara, Tielemans; Bailey, Rogers, Buendia; Watkins. Allenatore: Emery.

Celtic (4-3-3): Schmeichel; Johnston, Carter-Vickers, Trusty, Taylor; Engels, McGregor, Hatate; Kühn, Furuhashi, Colley. Allenatore: Rodgers.

Orario e dove vederla in tv

Aston Villa-Celtic si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 22 gennaio per l’ottava e ultima giornata dei gironi di Champions League. Verrà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport. In streaming sarà disponibile anche su Sky Go e Now Tv.