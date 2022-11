Aston Villa, Emery stende lo United: «Tifosi e squadra fantastici. Ma Coutinho...»

Il tecnico esulta dopo la vittoria al debutto contro il Manchester United: «Tutto fantastico. Coutinho? Ecco quando rientra»

L’Aston Villa di Emery manda al tappeto il Manchester United all’esordio. Le parole del tecnico dopo la vittoria per 3-1:

LA GIOIA – “I tifosi sono stati fantastici a supportarci e i giocatori sono stati altrettanto fantastici con il piano partita. Il prossimo passo è prendere fiducia, iniziare con energia. Per il modo in cui abbiamo giocato tutti i 90 minuti possiamo essere ottimisti, ma dobbiamo continuare a migliorare. Coutinho? Ha una lesione muscolare al quadricipite Non so quanto starà fuori, tornerà dopo la pausa”. (Ashley Preece).