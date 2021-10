Atalanta, agente Miranchuk: «Resterà in Italia. Gasperini? C’è rispetto»

L’agente di Aleksej Miranchuk, centrocampista dell’Atalanta, ha fatto chiarezza sul futuro del suo assistito

INCONTRO CON L’ATALANTA – «Alla fine di novembre mi incontrerò con l’Atalanta, con la dirigenza e con Percassi per capire quali sono gli scenari. Ci saranno anche i miei partner italiani e prenderemo una decisione in quel momento, in base a come andrà il meeting».

RITORNO IN RUSSIA – «No, lui ha tutte le intenzioni di rimanere in Italia».

GASPERINI – «Aleksej non ha nessun problema con l’allenatore, è un qualificato ed esperto professionista. Lo ha sempre trattato con rispetto. Ma questa è una professione, è la vita. Purtroppo succede nel calcio».