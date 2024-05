Atalanta Leverkusen: dove vederla, orario e probabili formazioni

All’Aviva Stadium andrà in scena la sfida di Serie A tra Atalanta e Bayer Leverkusen: le ultime di formazione con orario e dove vederla

All’Aviva Stadium andrà in scena la finalissima di Europa League tra Atalanta e Bayer Leverkusen. La Dea vuole provare a portare a casa il primo trofeo internazionale della sua storia ma contro avrà la squadra di Xabi Alonso. I tedeschi non perdono da almeno 50 partite e sognano il successo in Coppa dopo lo scudetto in Bundesliga. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Scamacca, De Ketelaere. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Kovar; Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Palacios, Xhaka, Grimaldo; Adli, Wirtz; Boniface. Allenatore: Xabi Alonso.

Atalanta-Bayer Leverkusen: orario e dove vederla

Atalanta-Bayer Leverkusen gara delle ore 21:00 del mercoledì, finalissima di Europa League. Verrà trasmessa sia su DAZN sul canale 214 del satellite che su Sky sui canali Sky Sport Calcio (201) e su Sky Sport (251). Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale, mentre per gli abbonati Sky c’è a disposizione la piattaforma Sky Go. La partita sarà visibile anche su Now TV, il servizio di streaming live e on demand di Sky. Mentre in chiaro sarà possibile vederla su Rai Uno o sull’app di Rai Play.