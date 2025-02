Atalanta Bologna, invasione dei tifosi rossoblu a Bergamo: 1500 sostenitori emiliani per un sogno chiamato Coppa Italia

Atalanta Bologna, invasione dei tifosi rossoblu a Bergamo: 1500 sostenitori emiliani nel settore ospiti del Gewiss Stadium

Per Atalanta Bologna è una situazione importante per gli emiliani. Secondo quanto riportato da TuttoBolognaweb, infatti saranno 1500 i tifosi emiliani nel Settore Ospiti.

LA SITUAZIONE – Stasera è caccia alle semifinali di Coppa Italia. Il Bologna deve vincere in casa dell’Atalanta, Italiano: “Vogliamo affrontarli con furore. Tutti coinvolti nella battaglia”. I tifosi saranno 1.500 scrive il Corriere di Bologna. Una notte di Coppa Italia per ritrovare una semifinale che al Bologna manca dalla stagione 1999, quando ci arrivarono i rossoblù di Mazzone contro la Fiorentina. A spingere i felsinei saranno in 1.500 al Gewiss, in una serata da corsi e ricorsi storici: lo scorso anno la corsa si fermò ai quarti proprio contro la Fiorentina di Italiano (rigore decisivo sbagliato da Posch, che è appena andato all’Atalanta) e i viola si stamparono in semifinale proprio contro i bergamaschi di Gasperini.