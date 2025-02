Atalanta-Bologna, i Top e i Flop di Gasperini: De Ketelaere crea, Ederson c’è; Rui Patricio sbaglia sul gol di Castro, Retegui sempre spalle alla porta

Tutti i voti ed i giudizi sulla prestazione dei calciatori dell’Atalanta nel quarto di finale di Coppa Italia perso contro il Bologna

L’Atalanta dice addio alla Coppa Italia, la competizione che in questi anni ha tentato più volte di portare a casa, spesso andandoci anche vicino. Stavolta no, la finale dell’anno persa a Roma contro la Juve è un miraggio per mano – o per meglio dire testa – di Castro, il match-winner di ieri sera nella sfida con il Bologna. Si conferma così che non è il miglior momento per i bergamaschi, anche per via di un buon numero di assenze. Ecco Top e Flop della Dea, prendendo come criterio di giudizio i voti de La Gazzetta dello Sport e del Corriere dello Sport.

I TOP

DE KETELAERE – É il preferito della Gazzetta che gli dà 7: «Un tiro violento; una gran discesa; uno spunto per Retegui; una palla smart per Bellanova». Per il Corriere mezzo voto in meno: «Crea tanto, ma non trova il guizzo vincente».

EDERSON – Piace al Corriere che lo premia col 7 in pagella: «I suoi strappi creano sempre grossi pericoli». Anche nel suo caso, l’altro quotidiano lo colloca sul 6,5: «Un lancio per CDK da applausi. E va vicino anche al gol. Quando la partita si accende, anche lui mette la sua presenza».

I FLOP

RUI PATRICIO – Unanimità di valutazione: 5,5. Da Milano la spiegano così: «Primo tempo tranquillo: solo un tiro dalla distanza di Lucumì. Devia su Pobega. Attento sulla sventola di Holm. Sul gol di Castro pare incerto». Da Roma la vedono così: «La parata più bella, nella ripresa su Pobega, non gli è stata riconosciuta perché l’arbitro non ha assegnato l’angolo. Non è invece impeccabile in occasione dello 0-1 del Bologna. L’uscita dai pali è rivedibile».

RETEGUI – Anche il bomber unifica i voti esattamente come il portiere. Per il Corriere giudizio secco: «Non riesce mai a rendersi pericoloso». Gazzetta è più articolata: «Non riesce a procacciarsi un tiro sereno, deve remare sempre spalle alla porta. Ed è dispendioso così, gli toglie lucidità dopo».