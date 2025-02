Atalanta-Bruges, Stromberg: «Non basta il rigore per spiegare la sconfitta dell'andata. Stasera Lookman servirà a una cosa. E attenzione, loro sono come la Dea di 5 anni fa...»

Le parole di Glenn Stromberg, ex calciatore svedese dell’Atalanta, sulla sfida al Bruges in Champions League. Tutti i dettagli

Stasera l’Atalanta è chiamata a ribaltare il 2-1 patito in Belgio. Il Bruges si troverà un ambiente caldo, ancor più per l’incredibile rigore che ha deciso il match dell’andata. Ne ha parlato a La Gazzetta dello Sport Glenn Stromberg, campione svedese che a Bergamo ha giocato dal 1984 al 1992.

IL RIGORE – «Quel rigore dell’andata è stato regalato, non è mai rigore un intervento del genere. Però parlando della partita di Bruges bisogna aggiungere anche altre due considerazioni. Innanzi tutto che il loro primo gol è stato concesso troppo facilmente: bisogna essere più attenti e difendere meglio. E poi che questo Bruges è un po’ come l’Atalanta di 4-5 anni fa. Nessuno pensava che potesse arrivare qui e invece ci è riuscito giocando anche bene. A Bergamo sapevano benissimo che non sarebbe stata una passeggiata il playoff».

IL RITORNO DI LOOKMAN – «Giocatori come lui ti accendono anche le partite meno brillanti. Un dribbling, una giocata vincente e in pochi secondi cambi il risultato e i compagni ritrovano la fiducia».

COSA HA INSEGNATO L’ANDATA – «Bisogna affrontare il Bruges come si è affrontato il Real Madrid e il Barcellona».