Atalanta, buone notizie: Zapata dovrebbe rientrare con la Juve

Atalanta, buone notizie per Gasperini: Duvan Zapata dovrebbe rientrare tra i disponibili per la gara con la Juve

Duvan Zapata scalpita ed è pronto a prendersi il suo posto al centro dell’attacco dell’Atalanta. Il centravanti colombiano, infatti, dovrebbe rientrare tra i disponibili dopo la sosta.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il colombiano dovrebbe essere disponibile per la gara contro la Juventus. Sospiro di sollievo per mister Gasperini, che ritrova un titolare per far fronte alle squalifiche di Ilicic e Malinovskyi.