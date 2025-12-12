Atalanta Cagliari, Palladino in conferenza stampa: «Tornare a vincere in casa è stato fondamentale. Rimonta in classifica? Il nostro obiettivo è uno solo»

Atalanta Cagliari, Palladino in conferenza stampa ha presentato la delicata sfida contro i sardi. Le parole del tecnico della Dea

Raffaele Palladino in conferenza stampa ha presentato la sfida della sua Atalanta contro il Cagliari. Ecco alcune dichiarazioni.

TORNARE A VINCERE IN CASA – «Molto, ma pensiamo in primis alla continuità di prestazione oltre che i risultati. Dobbiamo partire dalla gara di Champions League dove sarà fondamentale avere la mentalità giusta anche in campionato. Ho visto la squadra molto concentrata».

RIMONTA IN CAMPIONATO – «Dobbiamo provarci con tutte le forze e qualità che abbiamo: mentalità, fame e voglia di fare bene. Dal primo giorno dissi ai ragazzi che bisognava trovare il DNA giusto per far risalire l’Atalanta. Noi non vogliamo questa classifica e il nostro obiettivo è anche fare dei filotti».

PROBLEMA NEI PRIMI TEMPI – «Chiaro che si può lavorare per migliorare e l’approccio iniziale è fondamentale».

AHANOR «E' un talento che dobbiamo far crescere. Contro il Chelsea ha fatto una grande partita e mi piace molto il suo spirito: l'essere sfrontato e sfruttare al 110% ogni occasione data».