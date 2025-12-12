Atalanta Cagliari, Pisacane: «La vittoria contro la Roma ci ha dato tre punti fondamentali. Su Folorunsho dico una cosa» - Calcio News 24

Atalanta Cagliari, Pisacane in conferenza stampa ha presentato la delicata sfida contro la Dea. Ecco le parole del tecnico dei rossoblù

Alla vigilia di Atalanta Cagliari Pisacane ha parlato in conferenza stampa. Queste alcune delle cose dette dal tecnico rossoblu.

VITTORIA ROMA – «La vittoria sulla Roma ha dato i tre punti che mancavano da tempo. Questa è stata la prima cosa buona perché i ragazzi lo meritavano per la dedizione negli allenamenti e l’attitudine! Quando non vinci è normale che l’entusiasmo cali anche nel singolo. E’ stata la risposta più bella perché i giocatori continuano a lavorare con felicità».

FOLORUNSHO – «Folo era molto dispiaciuto, abbiamo parlato dopo la gara! Si è reso conto dell’errore, si è scusato ed è un qualcosa che non lo rappresenta e non ci rappresenta. E’ normale che lui ha sempre avuto rispetto di tutti qui dentro, gli vogliono bene. Mi viene di pancia da dire, c’è poco da giustificare, ma pensare al valore umano del ragazzo. Da questa esperienza deve trarne beneficio e farne tesoro. Dal punto di vista genuino è spontaneo, in campo delle volte si va oltre. Quando tutto viene visto così, non è stato uno spettacolo bello da vedere. E’ un ragazzo incredibile e lo può dimostrare in campionato».

CAGLIARI – «Fa piacere perché si può fare bene, meno bene, ma è normale che la vittoria mette apposto tutto. A volte amplifica in modo positivo! Penso che la squadra in tutte le gare abbia cercato di fare ciò che ho cercato di trasmettere durante la settimana. Qualche prestazione buona c'è stata, come a Como, a Torino con la Juve, a Napoli in Coppa. Mi piace sottolineare, non per proteggere la squadra, che il colpevole sono stato io e non i ragazzi perché con lo staff faccio le strategie e cerco di dare dei vantaggi. Per fare questo si rischia di fare il contrario. Bisogna essere una famiglia umile e lavorare tanto per far sì che gli errori non vengano rimarcati per permettere alla squadra di crescere nel tempo».