Atalanta-Cagliari gol e highlights: la sintesi del match. Le azioni salienti della partita della 3ª giornata di Serie A – VIDEO

Atalanta-Cagliari, match in programma per la terza giornata di Serie A mette di fronte due squadre che hanno pareggiato nell’ultimo turno di campionato. Pirotecnico 3-3 quello dei bergamaschi contro la Roma all’Olimpico, 2-2 contro il Sassuolo per i rossoblù di Maran. L’Atalanta è chiamata alla riscossa dopo la brutta eliminazione contro il Copenaghen in Europa League.

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Mancini, Djmsiti, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Adnan; Pasalic; Zapata, Rigoni. Allenatore: Gasperini.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Romagna, Klavan, Padoin; Castro, Bradaric, Barella; Ionita; Sau, Pavoletti. Allenatore: Maran.

ATALANTA-CAGLIARI 0-1 – GOL DEL CAGLIARI! Barella calcia direttamente in porta dal vertice dell’area, Berisha ingannato da una piccola deviazione e Cagliari in vantaggio.