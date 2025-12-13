Atalanta Cagliari, Palladino: "Bene nel primo tempo, nella ripresa si poteva fare meglio. Sugli attaccanti dico questo...»

Atalanta Cagliari, Palladino ha parlato ai microfoni di Dazn analizzando nei dettagli la prestazione dei suoi in questo match di campionato

ANALISI DELLA PARTITA – «Parto dal dire che è stata una vittoria importante contro una squadra in salute, loro hanno gamba. Abbiamo fatto bene il primo tempo, potevamo andare sul 2-0 e c’è rammarico, abbiamo lasciato la gara in bilico. Bella la loro combinazione sul gol, lo è stata anche la nostra reazione. Siamo calati a livello fisico date le tante gare giocate ultimamente! Ahanor? Gli ho detto di giocare centrale come aveva già fatto in allenamento, era l’unico che avevo, Scalvini veniva da un periodo di inattività. Sono entrati bene i ragazzi dei cambi, hanno dato voglia, energia e spirito».

SEGRETO ATTACCANTI – «Non lo posso dire se no lo fanno tutti (ride n.d.r.)! Li motivo tanto, cerco di metterli in condizione di avere più palle possibile, mi Piace coinvolgerli. Non è tanto i gol ma la fase di non possesso, se la fanno bene giochiamo meglio sotto diversi punti di vista». LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU CAGLIARINEWS24.COM