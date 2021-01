Atalanta, Caldara non convince: i nerazzurri potrebbero non riscattarlo

Mattia Caldara non ha convinto appieno nel suo ritorno all’Atalanta e a fine stagione potrebbe fare rientro al Milan

Dopo l’esperienza negativa al Milan, Mattia Caldara è tornato all’Atalanta per ritrovare lo smalto di un tempo. Ma anche in nerazzurro gli infortuni lo hanno perseguitato. E così, come riporta Tuttosport, il club bergamasco starebbe facendo delle valutazioni sul futuro del calciatore.

Milan e Atalanta si erano accordate per un prestito di 18 mesi senza un obbligo di riscatto, ma solo un diritto fissato a 15 milioni. Riscatto che, a queste condizioni, potrebbe non essere esercitato dai nerazzurri con Caldara che potrebbe così fare ritorno in rossonero.