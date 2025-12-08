Atalanta Chelsea, conferenza stampa di Palladino: «Si riparte dopo una brutta prestazione. Chelsea? L’ho studiato molto. Gruppo di grandi uomini»

Atalanta Chelsea, conferenza stampa di Palladino: le parole del tecnico nerazzurro in vista del match di Champions League di domani

Alla vigilia della sesta giornata della League Phase di Champions League, Raffaele Palladino, tecnico dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa dalla New Balance Arena, soffermandosi sul momento della squadra dopo il ko di Verona e sulle ambizioni europee dei nerazzurri.

L’allenatore ha individuato nella compattezza del gruppo e nella risposta collettiva le chiavi per reagire immediatamente, soprattutto contro un avversario del calibro del Chelsea.

COME SI RIPARTE DOPO VERONA? – «Si riparte dopo una brutta prestazione. Ci siamo confrontati con i ragazzi, che erano molto dispiaciuti per come è andata la gara. Noi non vogliamo ripetere queste prestazioni, e domani c’è già l’occasione per poter fare bene: vogliamo confrontarci contro il Chelsea lottando su ogni pallone».

IMPORTANZA DEL GRUPPO – «Ho un gruppo di grandi uomini e vogliono riscattarsi dopo Verona. Non devono più accadere queste cose: abbiamo analizzato la situazione, ma ora serve voltare pagina. Tra Chelsea e Cagliari serve ritrovare il passo giusto dando tutto. Vogliamo fare una partita perfetta».

CHE ATALANTA ASPETTARSI – «Vogliamo esprimerci alla grande. La squadra continua a seguirmi e vorrei arrivare a un punto dove siamo intensi sia in campionato che in Champions. Per arrivare a grandi obiettivi serve il contributo da parte di tutti: metterò sempre la formazione migliore, ma anche chi entrerà dovrà dare il suo contributo».

DE KETELAERE LEADER? – «Lui per me è un leader. Charles è un calciatore fantastico così come tutti gli attaccanti che ho. Sta facendo un grande lavoro per la squadra: i primi difensori sono sempre gli attaccanti. Sta esprimendo il suo grande talento e vedere un giocatore come lui che non molla mi piace molto. A Verona l’ho visto lottare nonostante tutto. De Ketelaere si prende sempre le responsabilità in ogni azione, e vogliamo godercelo il più possibile».

PUÒ AIUTARLO DA EX ATTACCANTE? – «Ne ho parlato con De Ketelaere: voglio aiutarlo anche in questo vista la mia esperienza. Con Gasperini ho giocato e davanti mi ha aiutato tanto: ho vissuto delle cose che poi tento di tramandare ai miei ragazzi».

SU SCAMACCA – «Gianluca sta migliorando molto, e sono sicuro che continuerà a crescere: deve giocare per il gol, oltre che per i compagni. Lui deve ritrovare feeling con la rete perché può fare molto di più. Le sue prestazioni sono sempre in crescita, e io considero che Scamacca sia un grande professionista».

BILANCIO DEL PRIMO MESE – «Ho bisogno di stare più con i ragazzi. A nessuno è piaciuto il rendimento dimostrato sabato: dobbiamo battagliare su tutti i campi. La squadra deve sempre ritrovare entusiasmo, e nei mesi scorsi c’è stata delusione: serve leggerezza mentale e fiducia per ripartire».

COME AFFRONTARE IL CHELSEA – «Voglio una partita perfetta. Affrontare squadre forti ti aiuta anche nelle difficoltà per capire certe cose: noi non pensiamo alla classifica, ma partita dopo partita».

KOLASINAC È PRONTO? – «Lui ha fatto minutaggio e al tempo stesso è migliorato molto: riprendersi dopo uno stop come il suo è difficile. Non è ancora al 100%, però è un ragazzo su cui puntiamo tanto: la squadra aveva bisogno di un giocatore come lui».

IL CHELSEA DI MARESCA – «Mi aspetto un Chelsea forte con grandi individualità: l’ho studiato molto quando ero in Inghilterra, ma giocare è un’altra cosa. Sono contento per Maresca e di quello che sta facendo, siamo amici dai tempi della Juve».

ATTACCO E SCELTE OFFENSIVE – «Vedremo, ma quello che conta è fare una partita perfetta. Ho tante soluzioni in attacco, ma la priorità è giocare una gara impeccabile. Non vediamo l’ora di scendere in campo».