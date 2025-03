Atalanta, condizioni da rivalutare per Cuadrado dopo l’infortunio subito contro la Juventus: i dettagli

Il giocatore dell’Atalanta Juan Cuadrado al termine del primo tempo contro la Juventus è uscito per un risentimento al flessore destro: i dettagli

Il giocatore dell’Atalanta Juan Cuadrado nel big match di domenica contro la Juventus vinto per 4 a 0 è uscito dal campo nel primo tempo a causa di un infortunio al flessore destro. Ma le condizioni del giocatore dovranno essere rivalutate in questi giorni.

Secondo quanto riportato da Tuttosport nell’edizione odierna, “dopo l’uscita anticipata al termine del primo tempo per un risentimento al flessore destro, dovrà essere valutato dallo staff medico nerazzurro: la speranza è che non sia nulla di grave, ma prima di vedere gli esiti degli accertamenti è complicato fare previsioni sui tempi di recupero del colombiano. Se non dovesse recuperare per la gara contro l’Inter, Cuadrado potrebbe rivedersi a quel punto dopo la sosta e sarebbe un’importante pedina in meno per Gasperini nelle scelte di inizio partita“.