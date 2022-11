Atalanta, contro il Napoli grinta e senza paura (non succede, ma se succede...)

L’Atalanta stasera giocherà contro il Napoli, con la consapevolezza di dare tutto pur di portare a casa il risultato finale

Non succede, ma se succede…questa è la frase che i tifosi nerazzurri tendono a dire quando bisogna di parlare di Atalanta-Napoli. Prima contro seconda, il match più importante della giornata, la partita della volata scudetto. La Dea non si è mai ritrovata in una situazione così appetibile, grazie ad una squadra che sta meritando ampiamente di essere in alto.

Toloi e compagni dovranno mantenere una concentrazione alta, sfruttando ogni singola occasione e anche avere la capacità di saper soffrire: i partenopei sono molto forti ed essere grandi vuol dire anche questo. La differenza è sempre il “come” arrivi a certi risultati, ma questa Atalanta ha dimostrato di saper stracciare i pronostici. Succede? Non succede? Chissà, ma la Dea giocherà alla pari della capolista, insieme al suo grande popolo sugli spalti.